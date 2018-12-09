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В Минском районе муж приревновал жену и убил её тесаком
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства женщины в Минском районе.
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Был проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи, местные жители, были изъяты объекты и зафиксированы следы, которые определяли локализацию полученных травм и характер обстановки в доме.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». По подозрению задержан 38-летний муж потерпевшей.
Установлено, что между супругами произошел конфликт на почве ревности. Из-за него мужчина нанес раны жене. На следующий день супруг написал о совершенном преступлении знакомому. Именно он сообщил правоохранителям о случившемся.
Назначен ряд экспертиз. Предполагаемое орудие преступления – тесак.
С участием мужчины проводятся следственные действия, собирается материал, который характеризует его личность, устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства женщины в Минском районе. По информации УСК по Минской области, тело 33-летней женщины обнаружили с...
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