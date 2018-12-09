ЕБРР проведет в Лондоне road show пилотного белорусского проекта ГЧП по реконструкции автодороги М10

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проведет 16 января в Лондоне road show пилотного проекта государственно-частного партнерства (ГЧП), который реализуется по решению президента Беларуси. Проект предусматривает привлечение пула инвесторов для реконструкции участка автодороги М10.

"Мы 16 января в Лондоне проведем road-show (проекта по реконструкции автодороги М10 – ИФ) и после этого начнется формальный конкурс - ориентировочно в первом квартале", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский.

Он пояснил, что после проведения презентации предложения от потенциальных участников проекта поступят в правительство Беларуси для последующего выбора победителя на конкурсной основе. "Потенциальная заинтересованность есть у компаний Турции, Европы, Бразилии", - сказал А.Пивоварский. При этом он подчеркнул коммерческий характер реализации проекта и отметил отсутствие суверенных гарантий на возврат привлекаемых средств. "Потенциальный организатор должен создать консорциум, в который войдут строительные, финансовые, юридические компании. Такая структура проекта не имеет прецедентов в Беларуси", - добавил представитель ЕБРР.

Он рассчитывает, что белорусская сторона завершит выбор частного партнера к концу 2019 года.

Как сообщалось, в конце ноября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о реконструкции автомобильной дороги М10 (Речица – Калинковичи) на условиях государственно-частного партнерства. Речь идет о реконструкции и техническом обслуживании участка автомобильной дороги М10 (Речица – Калинковичи) протяженностью 85 км (109,9 –195,15 км).

Для выбора частного партнера будет проведен международный конкурс при поддержке и сопровождении ЕБРР. Победитель конкурса обязан будет за два года реконструировать дорогу и нести ответственность за состояние и обслуживание реконструированного участка в течение 20 лет. Затем дорога снова перейдет в собственность государства.

От имени Беларуси в качестве государственного партнера будет выступать Минтранс, который уполномочен провести конкурс, заключить соглашение о ГЧП и договор с частным партнером. Соглашение о ГЧП заключается не позднее 12 месяцев со дня определения победителя конкурса.

Соглашение между правительством Беларуси и ЕБРР по подготовке инфраструктурного проекта "М10" к реализации на принципах ГЧП подписано в мае 2016 года.