|
В Брестском районе хотят провести местный референдум по вопросу строительства аккумуляторного завода
10.12.2018 19:42 — Разное | Виртуальный Брест
Жители нескольких деревень Брестского района собирают инициативную группу для проведения местного референдума по вопросу строительства под Брестом аккумуляторного завода, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
Инициативную группу формируют из жителей района. На референдум планируют вынести вопрос строительства под Брестом аккумуляторного завода.
Если инициативную группу зарегистрируют, ее члены смогут собирать подписи, сообщил Роман Кисляк.
«Для инициирования проведения референдума необходимо собрать подписи не менее 10% граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на территории Брестского района», — добавил правозащитник.
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля
29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестском районе хотят провести местный референдум по вопросу строительства аккумуляторного завода
Жители нескольких деревень Брестского района собирают инициативную группу для проведения местного референдума по вопросу строительства под Брестом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)