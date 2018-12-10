Оригинальные елки и ретрофото. В Могилеве открылась предновогодняя выставка-ярмарка

В выставочном зале Могилева начала работать традиционная выставка-ярмарка ремесленников общественного объединения «Шчырая майстэрня». До 25 декабря здесь можно не только купить подарки, сувениры, украшения, но и создать на мастер-классах елочные игрушки. Также на выставке открылась необычная фотоэкспозиция.





Новогодние игрушки ручной работы, гирлянды, подарки, памятные сувениры, огромное количество разнообразных елок и елочек, открытки, обереги, куклы — все это можно потрогать и купить на ярмарке. А еще — посмотреть на фото, как праздновали Новый год несколько десятков лет назад.









































В мастер-классах выставки, которая продлится до 25 декабря, примут участие скульптор Андрей Воробьев, создатель могилевских львов на Пушкинском мосту, Павел Мариненко — заместитель комитета экономики Могилевского облисполкома, Алла Галушко — заместитель председателя Могилевского горисполкома. Они будут вместе с ремесленниками мастерить эксклюзивные новогодние игрушки, которыми украсят елки выставочного зала.