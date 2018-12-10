В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Земля не терпит бесхозяйственности Ветхие, пустующие дома на сельских улицах — неприглядная сторона современной деревни. Все это, как правило, чья-то собственность, но оставшаяся без присмотра. В...

Ветхие, пустующие дома на сельских улицах — неприглядная сторона современной деревни. Все это, как правило, чья-то собственность, но оставшаяся без присмотра. В связи с тем, что государство серьезно относится к вопросам наведения порядка на земле и благоустройства территорий населенных пунктов, сельисполкомами принимается ряд мер, направленных как на сокращение количества ветхих домов в сельской местности, так и на стимулирование нерадивых собственников к тому, чтобы они надлежащим образом содержали свое имущество.— Ветхие дома пусть даже в самых маленьких деревень, конечно же, выглядят неприглядно, — говорит председатель Первомайского сельского Совета Михаил Ивкин. — По закону собственники недвижимости должны следить и заботиться о своем доме, поддерживать порядок на придомовой территории. Процесс выявления пустующих домов идет постоянно. Действительность такова, что большинство сельских жителей — это люди пожилого возраста. Ни их дети, ни внуки переезжать сюда из городов не собираются, как и использовать унаследованную недвижимость под дачи.Первомайский сельский Совет по числу населенных пунктов, расположенных на его территории, не самый большой и не самый маленький — 22 деревни и 2 агрогородка. Но работы, связанной со сносом ветхого жилья, хватает. Михаил Владимирович приводит цифры:— Процесс непростой. Ему предшествует большая бумажная работа. Да и сам снос любого объекта трудоемок и затратен, особенно удаление фундамента. Нужна соответствующая техника. Завершающим этапом является вовлечение в хозоборот высвобождающихся участков земли.Как ведется эта работа на территории сельского Совета? За 9 месяцев года было снесено 33 пустующих домовладения и захоронено 32 фундамента. В ноябре работа продолжилась: в деревне Лукоть снесли 18 таких строений, захоронили фундаменты и 5 фундаментов прежних лет. Проведена раскорчевка старых садов. Освободившиеся земли весной будут вводить в поля севооборота механизаторы ОАО «Трилесино-агро». Предприятие всегда идет нам навстречу в решении различных вопросов: помогает с техникой и т.д. Всего в 2018 году выявлено и перераспределено 26 гектаров земли, вовлечено в севооборот 5 гектаров.Работа по сносу и захоронению аварийных зданий проводилась и в агорогородках: в Трилесино по улице Советская «убрали» старый «учительский» дом и сельмаг (на фото), по улице Ленина — здание интерната; в Коровчино снесли старое строение, где когда-то находился клуб.Благоустройство, в целом, приоритетное направление в работе сельисполкома. Большое внимание уделяем состоянию колодцев — почищено 9, произведен ремонт 4. Ликвидировано более трех десятков несанкционированных свалок в деревнях. Удалено более 40 аварийных и сухих деревьев на гражданских кладбищах. Произведен ремонт подъездов к гражданским кладбищам деревень Полуи и Шестаки, в этих населенных пунктах установлены и остановочные пункты.Грейдирование и ремонт дорог, покос травы, вывоз мусора, покраска заборов — все это приоритетные направления нашей работы. Радует, что многие местные жители, старосты, депутаты сельского Совета осознают сопричастность к общему делу, воспринимают общественные проблемы наших деревень и агрогородков, как свои личные, и готовы участвовать в их решении.