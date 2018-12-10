«Евроопт» закрывают?

Неужели магазин «Евроопт», расположенный в торговом центре «Дискавери» закрывают?

Вот такую безрадостную картину наблюдали сегодня в торговом центре «Дискавери»: автокран поднял человека в спецодежде, и тот за считанные минуты скрутил вывеску «Евроопт» со здания. А у нас в хронике, кстати, сохранился момент, когда ее туда устанавливали.





Напомним, 18 октября 2016 года в Дзержинске начал работу первый для города магазин торговой сети «Евроопт». В Минской области это было юбилейное, 70-ое открытие, а для самой сети и вовсе – 444-ое. На данном этапе в городе их два – второй находится по улице Фурманова, 9а.



