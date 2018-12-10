Подожди, задержись…

Проблема безопасности детей на дорогах, казалось бы, тема, уже затертая до дыр. Тем не менее, она по-прежнему остается актуальной. И с каждым годом — все больше. Увеличивается количество машин, они становятся более мощными, а наши дети, иногда даже благодаря «компьютерной реальности», все меньше опасаются настоящих автомобилей. Только в нашем районе за этот год на дорогах пострадали четыре ребенка. Сейчас уже нельзя просто обойтись рисунками с плакатов «Правила дорожного движения» и беседами. А дети требуют защиты на дорогах.

Необычные часы информирования на тему соблюдения Правил дорожного движения прошли в нашем районе. Да, детям еще раз напомнили о правилах безопасного поведения у дороги и на ней, и не только.





Так, аналогичный час информирования состоялся и на базе ГУО «Средняя школа №1 имени В.Ф.Купревича г. Смолевичи». В гости к ребятам пришли заместитель начальника Смолевичского РОВД-начальник милиции общественной безопасности Александр Александрович Игнатович, начальник ОГАИ Смолевичского РОВД Алексей Михайлович Бутько, старший инспектор ДПС Дмитрий Владимирович Городко, методист управления по образованию, спорту и туризму Смолевичкого райисполкома Любовь Дмитриевна Тарасова.

— Дорогие ребята! Выходя на улицу, вы каждый раз становитесь участниками дорожного движения, — обратился к собравшимся в актовом зале ребятам Александр Александрович Игнатович. — Вы обязаны знать и строго соблюдать Правила дорожного движения. Только так можно защитить себя от опасности на дороге – дорожно-транспортных происшествий. Помните, что ходить нужно по тротуарам только с правой стороны, переходить улицу по пешеходному переходу и на зеленый свет светофора. При переходе дороги убедитесь, нет ли опасности, нет ли рядом машин. При переходе улицы посмотрите сначала налево, дойдите до середины, потом посмотрите направо и продолжите путь. Никогда не перебегайте дорогу перед близко идущим автомобилем.

Помните, что если вы не остановились на дороге, не повернули голову влево или вправо, не увидели или не заметили машину, которая подъезжает к перекрестку или светофору, а тем более побежали, надеясь успеть на зеленый свет, может обернуться бедой. Не торопитесь никогда, лучше дождитесь следующего разрешающего сигнала светофора, убедитесь, что все машины остановились, и перейдите дорогу. Никогда не выбегайте из-за стоящего транспорта на дорогу. Водитель просто вас не видит, а машина весит в среднем от полутора тонн и мгновенно остановиться не может. Всегда носите фликеры, будьте аккуратны по вечерам, проходя вдоль проезжей части, на обочинах дороги. Вы все нам очень дороги, и мы надеемся, что посмотрев видеролик, который мы для вас приготовили, вы сделаете для себя правильные выводы.

Сотрудники Смолевичского РОВД на этот раз не показывали мультфильмы или какие-то познавательные видеоматериалы. Ребятам показали нарезку сюжетов с видеорегистраторов машин. С реальными ДТП с участием их сверстников. Да, там не было кровавых сцен, но когда под колеса очередного автомобиля выбегал ребенок и отлетал от удара, падая на мостовую, по залу слышались возгласы ребят, которые перестали шуметь, притихли и с замиранием сердца смотрели на экран.

— Это было страшно смотреть, — наперебой признавались учащиеся 6-го «Б» класса. — были такие моменты, когда вот прямо видишь, что если бы пешеход соблюдал Правила дорожного движения, или не выбежал так быстро в неположенном месте, он бы остался жив и цел. Вот он только был невредимый — и уже лежит на асфальте. И водителю действительно не видно, когда дети выбегают из-за стоявших машин. Мы для себя сделали такой вывод, что лучше остановиться, и подождать пару минут, убедившись, что все безопасно, чем погибнуть или получить травму.





Как сообщил Александр Александрович Игнатович, этот тематический ролик был разослан по всем учреждениям образования района, а сотрудники Смолевичского РОВД приходят на информационные часы, рассказывают о правилах безопасности дорожного движения, как нужно себя вести, а также выступают на родительских собраниях, в коллективах с подобной тематикой, также напоминая взрослым и о необходимости поменять резину на автомобиле в рамках акции «Жизнь дороже шин».

— С одной стороны, видеоролик, который посмотрели дети, довольно жесткий, — говорит классный руководитель 6-го «Б» Татьяна Валерьевна Углик. — Но, наверное, это оправдано, ведь они сегодня на примере увидели, что может случиться, не соблюдай они ПДД. Мы много говорим о безопасности, но, наверное, слишком оберегаем своих детей… Сегодня ребята разных возрастов увидели, что может стать с живым красивым молодым человеком, которому еще жить и жить, они задумались. У многих сердце замирало при просмотре, кто-то не мог сдержать испуганного возгласа. Но, наверное, лучше один раз увидеть это на экране, чем воочию, либо вовсе стать участником ДТП.

— Для ребят, которые учились в первую смену, этот ролик уже был продемонстрирован, — отметила Любовь Дмитриевна Тарасова. — Его просмотрели около 90 ребят. И результат уже виден: когда мы шли на это мероприятие, они уже возвращались домой, и на всех пешеходных переходах мы слышали, как дети делились впечатлениями, обсуждали увиденное, пересказывали другим. Видели, как они стояли у пешеходных переходов, ждали, пока машина не остановится, останавливали другие компании. Было заметно, что они были осторожнее. Значит, все было сделано не зря!

Тот факт, что пока остры ощущения от увиденного, дети будут более осторожны, неоспорим. Как и то, что многое, конечно, забывается. Поэтому, как не банально бы это звучало, именно нам, взрослым, надо по-прежнему напоминать детям о безопасном поведении на дорогах. Но знать и выполнять ПДД должны не только дети, но и взрослые, показывая на личном примере, как следует себя вести на проезжей части. Научив своих детей ответственному поведению на дороге и возле нее, вы не только максимально обезопасите их на период детства, но и вырастите будущих аккуратных водителей. Ведь большинство знаний, которые мы несем по жизни, взяты из детства, и во многом от родителей зависит, будет эта информация помогать человеку или создавать проблемы.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото автора.