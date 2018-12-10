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Кто убил Настю Зосимову? В новом детективе Хмелевской события происходят в Горках

11.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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1989 год, Горки. Во Дворце культуры проходит конкурс красоты «Мисс Очарование». Внезапно одну из участниц, школьницу Настю Зосимову, находят мертвой в уборной. Кто или что стало причиной ее смерти?

На этот вопрос пытается ответить герой нового романа горецкой писательницы Натальи Хмелевской.

Спустя десять лет после трагедии он возвращается из-за границы, чтобы разобраться в тайне гибели своей возлюбленной. В ходе расследования он начинает подозревать, что под обманчивым обликом сонного провинциального городка скрывается что-то пугающее.

 

Кто убил Настю Зосимову? В новом детективе Хмелевской события происходят в Горках

 

Книга Натальи Хмелевской «Кранаючы неба рукамi» вышла тиражом 100 экземпляров.


 
 
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  1989 год, Горки. Во Дворце культуры проходит конкурс красоты «Мисс Очарование». Внезапно одну из участниц, школьницу Настю Зосимову, находят мертвой в уборной. Кто...
 
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