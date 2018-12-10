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Александр Лукашенко о ЕС: с соседями надо строить отношения и жить нормально

11.12.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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Глава государства указал на проблемы в торговых отношениях между странами: «Вы забор выстроили и даже к забору никого не подпускаете. Хуже чем у Трампа с Мексикой стена выстроена, только она незримая, экономическая. Поэтому мы хотели бы наконец-то снять эти заборы. Если Европейский союз так привержен рыночной экономике, чего тогда ограждаться?»

В свою очередь Петер Деттмар отметил, что в общей сложности уже провел в Беларуси восемь лет. По мнению дипломата, 2018 год стал наиболее успешным и важным в отношениях Беларуси и Германии как в политическом, так и в экономическом плане.

Германия — один из ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси, занимает четвертое место по объему товарооборота. В январе-октябре объем взаимной торговли между странами достиг $2,74 млрд, что на 17,6% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Беларусь экспортирует в Германию нефть, изделия из недрагоценных металлов, продукцию лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также нефтехимии. В свою очередь Германия является лидером по поставкам высокотехнологичного оборудования для модернизации белорусских предприятий.

Объем немецких инвестиций в первом полугодии превысил $311 млн. Для сравнения: за весь 2017 год он составил $142,1 млн. В Беларуси работает более 300 предприятий с германским капиталом, зарегистрировано 90 представительств компаний из ФРГ.

 
 
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Беларусь намерена развивать отношения с Европейским союзом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и...
 
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