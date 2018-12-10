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Белорусские спортсмены не будут считаться легионерами в России с 2019 года

11.12.2018 22:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусские спортсмены не будут считаться легионерами в России с 2019 года
Фото из открытых источников

Как сообщил министр спорта России Павел КОЛОБКОВ после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, белорусским спортсменам в начале 2019 года разрешат без ограничений выступать на всероссийских соревнованиях по игровым видам спорта, пишет БЕЛТА.

Белорусские спортсмены не будут считаться легионерами в России с 2019 года Белорусы официально перестали считаться легионерами в КХЛ

«На протяжении нескольких лет мы работали вместе с Министерством спорта и туризма Беларуси, обсуждали это с юристами. Было принято решение о том, что сначала белорусские хоккеисты смогут выступать наравне с российскими спортсменами, также уже принято решение в отношении других игровых видов спорта: футбол, гандбол, баскетбол и т.д. Буквально через несколько недель это решение вступит в силу», – рассказал Павел Колобков.

Напомним, в сентябре российское ведомство сняло ограничения на участие белорусских хоккеистов во всероссийских спортивных соревнованиях. Одновременно в ноябре появились проекты приказов Министерства спорта России по внесению аналогичных изменений в части снятия ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные РФ, во всероссийских спортивных соревнованиях по баскетболу, водному полу, волейболу, гандболу, регби, хоккею на траве, хоккею с мячом и футболу.

Чтобы документы вступили в силу, они должны пройти сначала общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу, а затем государственную регистрацию в Министерстве юстиции России.

 
 
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Ограничения на выступление белорусских спортсменов во внутренних российских чемпионатах снимут в начале 2019 года.
 
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