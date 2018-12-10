Белорусские спортсмены не будут считаться легионерами в России с 2019 года

Как сообщил министр спорта России Павел КОЛОБКОВ после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, белорусским спортсменам в начале 2019 года разрешат без ограничений выступать на всероссийских соревнованиях по игровым видам спорта, пишет БЕЛТА .

«На протяжении нескольких лет мы работали вместе с Министерством спорта и туризма Беларуси, обсуждали это с юристами. Было принято решение о том, что сначала белорусские хоккеисты смогут выступать наравне с российскими спортсменами, также уже принято решение в отношении других игровых видов спорта: футбол, гандбол, баскетбол и т.д. Буквально через несколько недель это решение вступит в силу», – рассказал Павел Колобков.

Напомним, в сентябре российское ведомство сняло ограничения на участие белорусских хоккеистов во всероссийских спортивных соревнованиях. Одновременно в ноябре появились проекты приказов Министерства спорта России по внесению аналогичных изменений в части снятия ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные РФ, во всероссийских спортивных соревнованиях по баскетболу, водному полу, волейболу, гандболу, регби, хоккею на траве, хоккею с мячом и футболу.

Чтобы документы вступили в силу, они должны пройти сначала общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу, а затем государственную регистрацию в Министерстве юстиции России.