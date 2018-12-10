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«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

11.12.2018 21:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дом на сезон. Почти 800 одиноких пенсионеров по всей стране пережидают холода по принципу «веселее вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

Пожилые люди кооперируются и под присмотром социальных работников переживают самые трудные для сельчан, в бытовом плане, месяцы. Есть подобный «Дом надежды» и в Копыльском районе.

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Зима в деревне - еще то испытание. Особенно для пожилых людей. Нужно как минимум два раза в день натопить печь, наносить воды. В общем, бытовые нюансы становятся настоящими тяжелыми буднями.

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

Павловна затягивает песню и кажется, становится здесь еще уютней и теплее. А главное не так одиноко. Ведь в зрительном зале – такие же пенсионерки, как и она. Под одной крышей здесь в агрогородке Грозово пережить очередную зиму собрались бабушки с района. Младшей – 77, старшая скоро справит 93 день рождения.

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

Александра Матус, жительница Грозовского дома совместного проживания для пожилых людей:
Конечно, нравится. Тут же чисто и хороший коллектив. Хорошо ос всеми обращаются.

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

Эту усадьбу совместного самостоятельно проживания пожилых людей называют «Дом надежды». Но есть здесь и любовь, которую вот уже второй год бабулям так искренне отдает Светлана. Вот и сейчас соцработник заботливо переворачивает на сковородке котлетки и помешивает рассольник.

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

Светлана Афанасьева, социальный работник:
«Девочки, доброе утро. Девочки, пошли кушать! Девочки, кто мыться?». Все время я с ними: «Девочки, девочки, девчонки мои...». Я привыкла, прихожу, как в свою семью.

Это уже вторая зимовка Зинаиды Федоровны. Бронь в районной соцзащите подтвердила еще ранений осенью, а вот перебраться все никак не могла – огород не отпускал. Сельские люди земли привыкли, чтобы на столе все было со своей грядки.

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

Зинаида Коледа, жительница Грозовского дома совместного проживания для пожилых людей:
-4 мешка картошки посеяла.
-И что, с собой привезли бульбу?
-Да, мешок привезла, свеклу красную привезла, лук, немножко морковки.

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

Живут бабули, что называется, в складчину. Скидываются на продукты, а кому что индивидуально нужно, так у ворот дома по пятницам останавливается автолавка.

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

Ольга Лепницкая, заместитель директора Копыльского территориального центра социального обслуживания населения:
Одинокие в первую очередь нуждаются в этом, потому что они одни. Но если какая-то трудная жизненная ситуация есть в категории одиноко проживающих граждан, тогда они тоже могут здесь находиться. Тяжело передвигаться либо какие-то сложные отношения с детьми.

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

У каждой из этих бабушек-долгожительниц своя судьба и история, которая привела сюда. 88-летняя Ванда Николаевна, как и все, условиями очень довольно, но все же тоскует по своему дому. Он буквально в двух километрах от сюда. Потому нет-нет да и прогуляется навестить родной угол.

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

Три зимы бабу Ванду забирали племянники в Минск. В этот раз они наотрез отказалась – 4 стены в городе не для нее.

«Прихожу, как в свою семью». Как зимуют пенсионеры в «Доме надежды» в Копыльском районе?

Обойдя настывшие от зимы владения, Ванда Николаевна заперла на замок калитку, еще пару минут поговорила с соседкой и отправилась восвояси, как она в шутку говорит, в свою резиденцию. Уж больно условия созвучны.
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Новости Беларуси. Дом на сезон. Почти 800 одиноких пенсионеров по всей стране пережидают холода по принципу «веселее вместе», сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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