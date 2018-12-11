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«Грифоны» выиграли городской этап «Золотой шайбы», Николай Лукашенко назван лучшим форвардом

11.12.2018 23:21 — Разное | Tut.by  
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«Грифоны» в четвертый раз стали победителями минского городского этапа «Золотой шайбы» и вышли в финал республиканских соревнований в старшей возрастной группе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.


Фото: ctv.by

В финале городских соревнований «Золотой шайбы» на льду малой «Чижовка-Арены» команда «Грифоны» из Центрального района Минска выиграла у «Партизана» из Партизанского района — 5:2. Оба финалиста получили путевки в решающий этап республиканских состязаний.


Лучшим нападающим минского городского турнира «Золотой шайбы» признан Николай Лукашенко. Фото: ctv.by

Лучшим нападающим турнира признан Николай Лукашенко, лучшим вратарем — Даниил Басков. Оба выступают за «Грифонов», тренером которых, как и в предыдущие годы, является Дмитрий Басков, недавно назначенный генеральным директором минского «Динамо», представляющего Беларусь в КХЛ.


Даниил Басков, лучший вратарь турнира: «Если получится, буду внедряться в хоккей на профессиональном уровне и прогрессировать дальше. Рад, что есть такой турнир, чтобы ребята могли попасть выше, и там показывать свою игру». Фото: ctv.by

Лучшим защитником городского турнира стал Никита Ночевной из дружины «Торнадо», представляющей Заводской район столицы. Его команда заняла 4-е место, уступив в поединке за бронзу «Беркуту» из Фрунзенского района.

Лучшим бомбардиром стал Дмитрий Долгих из «Олимпии» (Первомайский район), отмечает ОНТ.

Всего в городских соревнованиях в 2018 году приняли участие 150 подростков в составе 9 любительских команд.

Финал «Золотой шайбы» состоится в январе 2019 года: игры пройдут одновременно с матчами Рождественского турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси. Соперниками минских дружин станут команды из 6 областей страны.

В прошлом сезоне «Грифоны» сенсационно проиграли «Медведю» из Московского района столицы в финале республиканских соревнований «Золотой шайбы».


Дмитрий Басков, главный тренер команды «Грифоны»: «Цель — вернуть титул республиканского чемпиона. У нас есть немного времени, чтобы подкорректировать свою игру, и будем готовиться к соревнованиям». Фото: ctv.by
 
Теги: Минск
 
 
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«Грифоны» в четвертый раз стали победителями минского городского этапа «Золотой шайбы» и вышли в финал республиканских соревнований в старшей возрастной группе.
 
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