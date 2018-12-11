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Видимость – 100 метров! Синоптики предупреждают о сильных туманах
Сильные туманы на дорогах Беларуси могут существенно усложнить движение для водителей. О туманах и видимости 100-500 метров в ближайшие 12-15 часов предупредили в Белгидромете.
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Сильные туманы на дорогах Беларуси могут существенно усложнить движение для водителей. О туманах и видимости 100-500 метров в ближайшие 12-15 часов предупредили в...
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