Видимость – 100 метров! Синоптики предупреждают о сильных туманах

Сильные туманы на дорогах Беларуси могут существенно усложнить движение для водителей. О туманах и видимости 100-500 метров в ближайшие 12-15 часов предупредили в Белгидромете.



"Сегодня, 11 декабря (вторник), в период с 20.00 до 23.00 в Минске ожидается туман, который сохранится в течение ночи и утром 12 декабря. Видимость в тумане 100-500 м", - говорится в сообщении синоптиков.