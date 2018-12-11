Интересные факты о спорте

Спорт — залог здоровья. Он помогает не стоять на месте и постоянно прогрессировать. В спортивной сфере появляются все новые лидеры, которым удается бить рекорды предыдущих героев, и удивлять мировую общественность. И касается это как индивидуальных дисциплин, так и командных видов спорта. Но мало кто знает о разнообразных курьезах и прочих интересных фактах в спортивном мире. Мы решили исправить эту несправедливость, и в материале ниже привести вам немного интересной информации.

1. Фигурное катание зародилось в Голландии. Коньки из железа были изобретены в этой стране ориентировочно в 13-14 столетии. Именно это изобретение и подвигло местных жителей к выходу на лед, где они пытались изображать разнообразные фигуры, сохраняя при этом красивую позу.