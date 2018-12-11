ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Новополоцке на рабочего с высоты упали перила: мужчина погиб

12.12.2018 — Разное | Герой працы  
Размер текста:
A
A
A
В Новополоцке на рабочего с высоты упали перила: мужчина погибВ Новополоцке на рабочего с высоты упали перила: мужчина погиб

11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке во время ремонта корпуса университета погиб рабочий, на него упала часть перил, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
В Новополоцке во время ремонтных работ корпуса Полоцкого государственного университета по ул.Блохина погиб рабочий.
По предварительной информации, при демонтаже перил лестничных пролетов работники сбрасывали их с четвертого этажа на землю через окно, но не убедились в безопасности. В результате 54-летний работник, который в этот момент находился внизу, скончался на месте после удара упавшего элемента перил.
По факту гибели рабочего в Новополоцке возбуждено уголовное дело.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новополоцке на рабочего с высоты упали перила: мужчина погиб 11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке во время ремонта корпуса университета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый этап ушачского промкомбината под «Знамем индустриализации»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Полесская правда
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика