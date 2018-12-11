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В Новополоцке на рабочего с высоты упали перила: мужчина погиб
12.12.2018 — Разное | Герой працы
11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке во время ремонта корпуса университета погиб рабочий, на него упала часть перил, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
В Новополоцке во время ремонтных работ корпуса Полоцкого государственного университета по ул.Блохина погиб рабочий.
По предварительной информации, при демонтаже перил лестничных пролетов работники сбрасывали их с четвертого этажа на землю через окно, но не убедились в безопасности. В результате 54-летний работник, который в этот момент находился внизу, скончался на месте после удара упавшего элемента перил.
По факту гибели рабочего в Новополоцке возбуждено уголовное дело.
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В Новополоцке на рабочего с высоты упали перила: мужчина погиб 11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке во время ремонта корпуса университета...
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