ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором

12.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором

Все меньше и меньше времени остается до Нового года. Оно наполнено радостным ожиданием от встречи со сказкою и чудесами. И не только у ребят. В глубине души и взрослые мечтают о новогоднем волшебстве. Конечно же, стараются создать предпраздничную атмосферу для ребятишек. В школах Вороновского района на окнах засверкали снежинки, «выросли» елочки и сугробы, «поселились» снегири, снеговики и Деды Морозы. А в уютных фойе в мгновение ока «выросли» сказочные домики и появились заснеженные деревья.

Вороновская школа

Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором

Погородненская школа


Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором

Радунская школа


Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором

 

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все меньше и меньше времени остается до Нового года. Оно наполнено радостным ожиданием от встречи со сказкою и чудесами. И не только у ребят. В глубине души и...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Міншчыне злодзеі з Расіі "падпрацоўвалі" работнікамі "Мінгаза"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Полесская правда
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика