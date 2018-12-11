|
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
12.12.2018 — Разное | Вороновская газета
Все меньше и меньше времени остается до Нового года. Оно наполнено радостным ожиданием от встречи со сказкою и чудесами. И не только у ребят. В глубине души и взрослые мечтают о новогоднем волшебстве. Конечно же, стараются создать предпраздничную атмосферу для ребятишек. В школах Вороновского района на окнах засверкали снежинки, «выросли» елочки и сугробы, «поселились» снегири, снеговики и Деды Морозы. А в уютных фойе в мгновение ока «выросли» сказочные домики и появились заснеженные деревья.
Вороновская школа
Погородненская школа
Радунская школа
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все меньше и меньше времени остается до Нового года. Оно наполнено радостным ожиданием от встречи со сказкою и чудесами. И не только у ребят. В глубине души и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)