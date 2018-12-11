Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором





Все меньше и меньше времени остается до Нового года. Оно наполнено радостным ожиданием от встречи со сказкою и чудесами. И не только у ребят. В глубине души и взрослые мечтают о новогоднем волшебстве. Конечно же, стараются создать предпраздничную атмосферу для ребятишек. В школах Вороновского района на окнах засверкали снежинки, «выросли» елочки и сугробы, «поселились» снегири, снеговики и Деды Морозы. А в уютных фойе в мгновение ока «выросли» сказочные домики и появились заснеженные деревья.

Вороновская школа





















Погородненская школа



























Радунская школа

























