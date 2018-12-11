ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Случай в тумане

12.12.2018 — Разное | Савецкая вёска  
Размер текста:
A
A
A
С начала недели туманы стелются по территории страны. Погода напоминает о том самом дне, когда был сделан этот снимок. Мы с братом отправились в пеший поход. Тянулись по полю озимых, а справа от нас тянулось болото с остовами сухих дубов. В густом утреннем тумане не сразу разобрали: впереди — не ствол в рост человека, а… Опустившись на передние колени, лось завтракал побегами озимой ржи. В этом положении (да на расстоянии) он был очень похож на сухой корч. Но в бинокль все выглядело иначе.
Дальше мы минут двадцать изображали индейцев кри, вышедших на охоту. Согнувшись в три погибели, крались в низкорослом чапыжнике. Руки крепко сжимали винчестер — старенький Кэнон-400D с телеобъективом 55-250mm. Время от времени брал силуэт зверя на прицел. Племя ждало мяса, и Два Глаза по Два в моем исполнении не имел права на ошибку. Все шло хорошо, пока поодаль из кустов не вылетела сорока. Почуяв неладное, лось оторвался от трапезы, выпрямился и настороженно поглядел в нашу сторону. Автофокус в тумане вел себя безобразно и крыл меня последними словами. Промедление длилось несколько секунд, после чего лось сиганул за кусты и ушел по болоту.
В голове вертелось: как мы вернемся в свои типи? что мы теперь скажем своим скво?.. 

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала недели туманы стелются по территории страны. Погода напоминает о том самом дне, когда был сделан этот снимок. Мы с братом отправились в пеший поход....
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресс-тур по интересным местам: российские журналисты знакомятся с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика