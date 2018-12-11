В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Случай в тумане С начала недели туманы стелются по территории страны. Погода напоминает о том самом дне, когда был сделан этот снимок. Мы с братом отправились в пеший поход....

С начала недели туманы стелются по территории страны. Погода напоминает о том самом дне, когда был сделан этот снимок. Мы с братом отправились в пеший поход. Тянулись по полю озимых, а справа от нас тянулось болото с остовами сухих дубов. В густом утреннем тумане не сразу разобрали: впереди — не ствол в рост человека, а… Опустившись на передние колени, лось завтракал побегами озимой ржи. В этом положении (да на расстоянии) он был очень похож на сухой корч. Но в бинокль все выглядело иначе.Дальше мы минут двадцать изображали индейцев кри, вышедших на охоту. Согнувшись в три погибели, крались в низкорослом чапыжнике. Руки крепко сжимали винчестер — старенький Кэнон-400D с телеобъективом 55-250mm. Время от времени брал силуэт зверя на прицел. Племя ждало мяса, и Два Глаза по Два в моем исполнении не имел права на ошибку. Все шло хорошо, пока поодаль из кустов не вылетела сорока. Почуяв неладное, лось оторвался от трапезы, выпрямился и настороженно поглядел в нашу сторону. Автофокус в тумане вел себя безобразно и крыл меня последними словами. Промедление длилось несколько секунд, после чего лось сиганул за кусты и ушел по болоту.В голове вертелось: как мы вернемся в свои типи? что мы теперь скажем своим скво?..