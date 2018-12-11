Проект «Я вижу!» завершает обследования зрения школьников Брестской области и представляет новый социальный ролик

Проверить зрение и получить консультацию офтальмолога в собственной школе в 2018 году смогли уже более 10 тыс. детей в различных районах Брестской области. Такую возможность им подарил проект «Я вижу!» . Чтобы эта полезная инициатива получила продолжение в следующем году, компания velcom объявила старт традиционной благотворительной акции «Делать добро так просто» и представила яркий социальный видеоролик в ее поддержку.



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Масштабный благотворительный проект «Я вижу!» реализуется Республиканским общественным объединением «Белорусский детский фонд» и компанией velcom при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь c 2016 г. Фонд проекта ежегодно формируется по итогам благотворительной инициативы velcom «Делать добро так просто». Чтобы стать участником благотворительного марафона в этом году, достаточно в период с 11 по 31 декабря подключиться на любой из тарифных планов линейки «Комфорт». Каждое подключение на «Комфорты» принесет в копилку проекта «Я вижу!»10 рублей.

«Проект «Я вижу!» за время своего существования успел помочь более чем 30 тысячам детей практически по всей Беларуси. Мы стремимся к тому, чтобы эта инициатива развивалась, а дети продолжали получать своевременную офтальмологическую помощь. И мы рассчитываем на то, что абоненты velcom и все участники благотворительной акции «Делать добро так просто» продолжат традицию и помогут нам собрать как можно большую сумму для продолжения проекта», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

В поддержку акции «Делать добро так просто» запущен социальный ролик. Он приглашает зрителей в захватывающий мир детских фантазий. Зеленая шерсть на ветках елочки, ушастые слоны, с которыми хорошо играть в прятки, и самолеты, похожие на синичек, – чего только не увидит ребенок в обычной таблице для проверки зрения! Заботиться о том, чтобы дети могли различить в этой таблице как можно больше строчек и увидеть как можно больше интересного в окружающем мире, и призывает родителей проект «Я вижу!».

Видеоролик появится в эфире крупнейших республиканских и некоторых областных каналов. В частности, его смогут увидеть телезрители Брестской области: именно в этом регионе Беларуси проект «Я вижу!» реализовывался на протяжении 2018 года.

Социальная кампания проекта «Я вижу!» на Брестчине стартовала в сентябре с размещения тематической наружной рекламы. В этом году в центре внимания оказалось правильное питание: десятки билбордов и ситилайтов с изображением полезных для зрения продуктов и их правильных сочетаний можно увидеть на улицах и остановках общественного транспорта Минска и населенных пунктов Брестской области – Бреста, Барановичей, Ганцевичей, Кобрина, Пружан.

«За три года проект «Я вижу!» стал масштабным социальным проектом, приносящим действенную помощь детям и обществу в целом. Данные, полученные врачами за это время, констатируют, что проблема снижения детского зрения требует неизменного внимания и комплексного подхода в ее решении. Поэтому один из аспектов проекта «Я вижу» – профилактика заболеваний органов зрения... Когда общественная организация, коммерческое предприятие и государство объединяют свои усилия для достижения конкретного результата в деле помощи детям с нарушениями зрения, эффект этой помощи огромен», – рассказала заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.

К концу ноября мобильные бригады врачей-офтальмологов уже успели осмотреть 10791 детей в школах 7 районов Брестской области – Березовского, Ганцевичского, Малоритского, Жабинковского, Каменецкого, Кобринского, Пружанского. Нарушения зрения были выявлены у 4148 (38,4%) школьников. Из этого числа 1300 детей (31,3%) получили рецепты на очковую коррекцию, 77 (1,85%) – направления на дополнительные обследования и 27 (0,65%) – на лечение в условиях стационара.

В 2019 году мобильные бригады врачей-офтальмологов отправятся в сельские школы районов Витебской области, где продолжит свою работу проект «Я вижу!».