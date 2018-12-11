Как растут зарплаты в Беларуси и на сколько опережают производительность труда

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Более высокий показатель по росту производительности труда за 9 месяцев 2018 года к январю-сентябрю 2017 года обеспечила Гродненская область – рост на 6,1%. За ней следуют Витебская с 6%, Минск с 4,9%, Брестская область с 3,9%, Минская с 3,5%, Могилевская с 3,1% и Гомельская с 3,4%.

Рост же реальных зарплат самый высокий в Гомельской области – на 13,6%. Ближе всего к ней находятся Витебская область с 13,5% и Брестская с 12,8%. Далее идут Гродненская с 12,7%, Минская с 11,6%, Могилевская с 11,3%, Минск с 11%.