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Житель Жлобина хранил в заброшенном доме высушенные стебли конопли
12.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Оперативники наркоконтроля Жлобинского РОВД прибыли в деревню Новая Корма для проверки информации о том, что в нежилом доме хранятся наркотические вещества, сообщает
В ходе осмотра жилища милиционеры обнаружили на чердаке развешенные стебли конопли и бумажный сверток с высушенным веществом растительного происхождения. Кроме этого найдена полимерная бутылка с фольгированной бумагой со следами нагара.
По предварительным сведениям, изъятое вещество, предварительно, марихуана, принадлежит несудимому жителю г.Жлобина, 1987 года рождения. У мужчины есть летний дом в этой деревне. Недалеко расположен заброшенный, не принадлежащий ему, дом, где он хранил траву.
Всё изъятое вещество, почти 4 килограмма, направлено на экспертизу, проводятся проверочные мероприятия.
Виталий ПРИСТРОМОВ.
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Оперативники наркоконтроля Жлобинского РОВД прибыли в деревню Новая Корма для проверки информации о том, что в нежилом доме хранятся наркотические...
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