Житель Жлобина хранил в заброшенном доме высушенные стебли конопли

Оперативники наркоконтроля Жлобинского РОВД прибыли в деревню Новая Корма для проверки информации о том, что в нежилом доме хранятся наркотические вещества, сообщает uvd.gomel.by

В ходе осмотра жилища милиционеры обнаружили на чердаке развешенные стебли конопли и бумажный сверток с высушенным веществом растительного происхождения. Кроме этого найдена полимерная бутылка с фольгированной бумагой со следами нагара.

По предварительным сведениям, изъятое вещество, предварительно, марихуана, принадлежит несудимому жителю г.Жлобина, 1987 года рождения. У мужчины есть летний дом в этой деревне. Недалеко расположен заброшенный, не принадлежащий ему, дом, где он хранил траву.

Всё изъятое вещество, почти 4 килограмма, направлено на экспертизу, проводятся проверочные мероприятия.

Виталий ПРИСТРОМОВ.

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