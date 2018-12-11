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Гололедица и снег прогнозируются в Беларуси 13 декабря
12.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Мокрый снег, гололедица и до 4 градусов мороза ожидается в Беларуси 13 декабря, сообщили
В четверг будет облачно. Преимущественно по юго-востоку ожидается снег, мокрый снег, слабая метель. Ночью и утром местами по Гомельской области прогнозируется сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. В некоторых районах - слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет северо-восточный 5-10 м/с, порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от минус 4 до плюс 1 градуса.
Фото Николая СЕМЕНЦА.
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Мокрый снег, гололедица и до 4 градусов мороза ожидается в Беларуси 13 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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