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Instagram запустил функцию отправки голосовых сообщений
Фото appleinsider.ru
Для того чтобы отправить голосовое сообщение, необходимо нажать на иконку микрофона в Direсt-чате и удерживать ее.
Отмечается, что максимальная длительность аудиосообщения составляет одну минуту. Отправить его можно как собеседнику, так и в группу.
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В социальной сети Instagram теперь можно записывать голосовые сообщения.
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