Instagram запустил функцию отправки голосовых сообщений



Фото appleinsider.ru

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO — Instagram (@instagram) 10 декабря 2018 г.



Для того чтобы отправить голосовое сообщение, необходимо нажать на иконку микрофона в Direсt-чате и удерживать ее.Отмечается, что максимальная длительность аудиосообщения составляет одну минуту. Отправить его можно как собеседнику, так и в группу.