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Актриса Жюльет Бинош возглавит жюри Берлинале-2019

12.12.2018 17:59 — Разное | СТВ  
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Актриса Жюльет Бинош выбрана председателем Берлинского кинофестиваля в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба Берлинале, актриса очень тесно связана с фестивалем и его организаторам приятно, что Бинош выступит в такой почетной роли.

Сама актриса поблагодарила за приглашение и оказанную честь.

Актриса Жюльет Бинош возглавит жюри Берлинале-2019
Фото: Michael Buckner. Getty Images

Французскую актрису Жюльет Бинош признали лучшей актрисой Берлинского кинофестиваля за роль в фильме «Английский пациент» в 1997 году.  

Фестиваль в 2019 году пройдет в феврале.  

Восемь главных премьер Берлинского кинофестиваля-2018 (смотрите здесь).
 
 
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Актриса Жюльет Бинош выбрана председателем Берлинского кинофестиваля в 2019 году. Как сообщает пресс-служба Берлинале, актриса очень тесно связана с фестивалем и...
 
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