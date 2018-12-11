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Актриса Жюльет Бинош возглавит жюри Берлинале-2019
Актриса Жюльет Бинош выбрана председателем Берлинского кинофестиваля в 2019 году.
Как сообщает пресс-служба Берлинале, актриса очень тесно связана с фестивалем и его организаторам приятно, что Бинош выступит в такой почетной роли.
Сама актриса поблагодарила за приглашение и оказанную честь.
Французскую актрису Жюльет Бинош признали лучшей актрисой Берлинского кинофестиваля за роль в фильме «Английский пациент» в 1997 году.
Фестиваль в 2019 году пройдет в феврале.
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Актриса Жюльет Бинош выбрана председателем Берлинского кинофестиваля в 2019 году. Как сообщает пресс-служба Берлинале, актриса очень тесно связана с фестивалем и...
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