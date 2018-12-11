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Российских журналистов-пропагандистов выгнали с Форума свободной России

12.12.2018 18:10 — Разное | Партизан  
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В Вильнюсе сотрудников российского издания «Известия» облили вином и выгнали с выставки Форума свободной России.

Покинуть мероприятие от них потребовали главный редактор крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев и общественный активист Эрфан Кудусов.

«Вон отсюда! Валите отсюда. Я из-за вас выехал из Крыма. Из-за вас татары страдают», — заявил Кудусов.

Журналистов «Известий» также облили вином со словами «вы все в крови».



 
 
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В Вильнюсе сотрудников российского издания «Известия» облили вином и выгнали с выставки Форума свободной России.
 
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Светлы шлях
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