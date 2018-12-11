Российских журналистов-пропагандистов выгнали с Форума свободной России

Покинуть мероприятие от них потребовали главный редактор крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев и общественный активист Эрфан Кудусов.





«Вон отсюда! Валите отсюда. Я из-за вас выехал из Крыма. Из-за вас татары страдают», — заявил Кудусов.





Журналистов «Известий» также облили вином со словами «вы все в крови».







