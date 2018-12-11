|
Здорово живет средняя школа №2
12.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Горецкая средняя школа №2 признана победителем республиканского конкурса на лучшую реализацию межведомственного информпроекта «Школа-территория здоровья»,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горецкая средняя школа №2 признана победителем республиканского конкурса на лучшую реализацию межведомственного информпроекта «Школа-территория здоровья»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)