Бизнес просит переходный период при введении обязательной маркировки табака

Производители сигарет и ритейлеры просят переходный период при введении в РФ обязательной маркировки табачных изделий, в течение которого продукция без маркировки успела бы "вымыться" с рынка.

Эксперимент по маркировке пачек сигарет цифровыми кодами data matrix начался с 15 января 2018 года. С 1 марта 2019 года в России будет введена обязательная маркировка табачной продукции.

"Необходимо, конечно, предусмотреть переходный период, прежде всего, для розничной сети, поскольку тот накопленный товар, который находится в розничной сети, должен спокойно выйти из оборота <...> Переходные положения принципиальны и критичны, особенно для малого и среднего бизнеса", - заявил вице-президент по корпоративным вопросам ООО "ФилипМоррис Сэйлз энд Маркетинг" в России и Беларуси (структура Philip Morris International) Сергей Слипченко, выступая на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"Тогда, мы считаем, по прошествии полутора-двух лет система маркировки станет эффективным инструментом прослеживаемости и контроля за оборотом табачной продукции, внесет свой существенный вклад как мера борьбы с нелегальным оборотом", - отметил он.

По словам вице-президента по корпоративным вопросам и коммуникациям ООО "Дж.Т.И.Россия" (Japan Tobacco International) Сергея Головко, процесс выбытия с рынка продукции без маркировки займет не менее 12 месяцев.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков также отметил риски, связанные со сроком внедрения обязательной маркировки. "Мы видели и по "Меркурию", когда внедряли систему, и по системе прослеживаемости табака, что не всегда участники процесса готовы к 100%-ной имплементации всех решений", - отметил он. Речь, в первую очередь, идет о небольших розничных компаниях, у которых пока нет оборудования для считывания цифровых кодов - поэтому объем реализации промаркированной продукции пока меньше, чем объем производства. Пока система маркировки полностью не адаптирована, важно, чтобы к торговле не применялись санкции за продажу табачной продукции без маркировки, считает глава АКОРТ.

Эксперимент по добровольной маркировке табачной продукции должен завершиться до конца 2018 года. Минпромторг предложил продлить сроки эксперимента до 28 февраля 2019 года, чтобы обеспечить плавный переход к обязательной маркировке.

О том, что сроки проведения добровольного эксперимента по маркировке табачной продукции необходимо продлить, а также обеспечить этапность вступления в силу требований об обязательной маркировке, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе заседания госкомиссии.

"Кроме того, нужно проработать вопрос разрешенных сроков нахождения на рынке остатков сигарет, введенных в оборот до вступления в силу таких требований", - сказал министр.

"Бесшовный" переход позволит участникам рынка тестировать систему вплоть до вступления в силу требования обязательной маркировки, считают в Минпромторге.

В рамках эксперимента было промаркировано более 120 млн пачек сигарет, в информационной системе маркировки зарегистрировано более 200 участников рынка, в том числе около 95% производителей табачной продукции в России, а также крупнейшие дистрибьюторы и организации розничной торговли.

По оценкам представителей табачной отрасли, тестирование цифровой маркировки показало ее эффективность. Система цифровой маркировки табачных изделий за 11 месяцев эксперимента показала "абсолютную эффективность", сказал С.Слипченко. "Мы подключились к эксперименту в начале 2018 года, в настоящий момент технология подтвердила свою эффективность на больших объемах производства: нашей фабрикой "Петро" промаркировано 70 млн пачек", - сообщил С.Головко из JTI. По его словам, это около 2% годового объема компании.