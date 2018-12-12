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Неработающим белорусам не будут помогать с жильем

13.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Неработающих белорусов лишат господдержки при строительстве жилья, сообщает «МИР 24».

Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

Норма заработает в марте следующего года.

«При этом указом предусмотрена возможность для трудоспособных членов семьи стать занятыми в экономике. Есть определенная схема, по ней в течение определенных месяцев они должны доказать, показать, что работают, и тогда господдержка будет оказана», – говорит начальник отдела регулирования жилищной политики Минстройархитектуры республики Татьяна Затуренская.

База данных незанятых в экономике Беларуси заработала с первого декабря.

Любой гражданин может узнать, есть он в этом списке или нет.

Ранее сообщалось, что безработные в Беларуси лишатся льгот на ЖКХ.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому неработающих граждан будут лишать господдержки при строительстве жилья.
 
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