Нужно ли прогревать двигатель зимой?





Автолюбители с приходом холодов задаются вопросом: "сколько нужно прогревать машину зимой"? И когда прогревать - в движении или на месте? Разберемся с проблемой прогрева мотора зимой и дадим советы сколько времени занимает прогрев.

Сторонники прогрева двигателя утверждают, что холодный мотор больше подвержен механическому износу. При испытании непрогретого двигателя заметного износа не было замечено. Это объясняется, что холодный двигатель в движении, т.е. под нагрузкой, быстрее прогревается и выходит на оптимальный режим работы.

Почему автолюбители продолжают прогревать двигатель зимой? Это привычка и опыт давно минувших лет. В прошлом, для уменьшения износа прогревали холодный двигатель. С ростом технологий, необходимость в длительном прогреве отпала из-за ненадобности. Современные моторы быстро прогревается, длительный прогрев - избыток прошлого.

Отметим, что при прогреве на месте страдают свечи зажигания. В момент прогрева топливовоздушная смесь переобогащается, т.е. в ней появляется большое количество бензина. Это приводит к заливу и следственно к скорой замене свечей.

Как едет автомобиль на холодном двигателе?

Остается вопрос: как едет автомобиль на холодном двигателе? Современные машины оборудованы системой впрыска, которая самостоятельно изменяет параметры мотора, в зависимости от параметров на данный момент. Т.е. черновую работу по прогреву двигателя сделает за вас электроника.

Единственное правило, которое надо соблюдать при езде на холодном моторе - не раскручивать мотор до предельных оборотов и стараться не давать ему максимальных нагрузок. Это необходимо для прогрева технологических жидкостей: автомасла, смазочных компонентов и топлива.

Сколько времени нужно прогревать двигатель?

Современные автомобили не стоит долго прогревать, достаточно трех-пяти минут для прогрева, чтобы спокойно ехать и не волноваться за повышенный износ двигателя. Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу. Давайте разберемся, сколько времени нужно прогревать двигатель при определенной температуре воздуха.

От + 5о до 0о достаточно 1-2 минуты для прогрева двигателя. При этой температуре стекла автомобиля еще не успевают покрыться льдом, так что длительный прогрев не нужен.

При температуре от 0о до минус 10о - время прогрева двигателя составляет приблизительно 2-3 минуты. За это время двигатель выйдет на рабочую температуру, прогреются все технические жидкости для дальнейшего движения. В свою очередь, для прогрева салона автомобиля потребуется не менее 5 минут.

При температуре от -10о до минус 20о - время прогрева составляет от 3 до 5 минут. При такой температуре возможно замерзание стекол автомобиля и пока они не отогреются - дальнейшая поездка опасна. Лучший вариант, это прогреть двигатель 2-3 минуты, а после включить печку и подождать еще пару-тройку минут, пока не разморозятся стекла автомобиля.

При температуре минус 20о и ниже - прогрев двигателя должен составлять не менее 5 минут. Достаточное время прогрева зависит от технического состояния автомобиля. Чем современней машина и чем лучше работает печка, тем меньше время прогрева. Для прогрева технических жидкостей достаточно не более 5 минут, для прогрева салона - не менее 10 минут.

Что делать, если не желаете долго ждать, когда прогреется двигатель? В таком случае помогает сигнализация с автозапуском (или система вебасто). Не выходя из дома запускают двигатель с брелка, и в то время как одеваетесь и выходите из дома, автомобиль будет прогрет.

Как определить, что мотор прогрет? У двигателя есть рабочий диапазон температур и критерием прогрева является минимальная температура из рабочего диапазона, а не время прогрева. Это связано с тепловыми зазорами в деталях мотора. Они приходят в допустимую норму лишь при минимальной температуре из рабочего диапазона. После чего мотор может безвредно воспринимать нагрузки.

По опыту скажу: 90 градусов это скорее оптимальная температура для работы двигателя во всех режимах эксплуатации, а вот его рабочая температура колеблется с отметки в 50 градусов, так что 3-5 минут прогрева лишними не будут. Причем 5 минут - максимальное время. Имеется в виду прогрев самой машины, а не салона.



Зачем зимой греть машину долго? Есть один способ. Заведите мотор, но печку не включайте. Когда смахнете снег, садитесь, включайте печку и езжайте - через пару минут в салоне будет жарко. После 2-3 минут прогрева на холостом ходу температура ОЖ станет достаточной, чтобы пошел горячий воздух и в салоне стало тепло. Этот способ работает даже с турбированными моторами. А если завести двигатель, включить печку и пытаться греть машину на холостых оборотах, тогда можно по полчаса греть без какого-либо результата.