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Снегурочкина резиденция на Бас-острове

13.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Помните, в детстве: первый снег, который выпадал и задерживался на крышах домов, дорогах и тропинках, окутывая окрестности белым одеялом, поглощал громкие звуки, придавал знакомым предметам таинственности и заставлял каждого поверить в сказку. Казалось, пойди по цепочке неизвестных следов в парк или лес — и попадешь в волшебные места, где царит Дед Мороз, или его внучка Снегурочка с руки кормит красногрудых снегирей … В такие сказочные места намереваются превратить знаменитый Бас-остров в Воробьевых горах неравнодушные взрослые для городокской детворы. По предложению райисполкома там возбуждено обустройство резиденции Снегурочки.

Снегурочкина резиденция на Бас-острове

Фото иллюстративное

Подробнее читайте в №95 от 11.12.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv 

 
 
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Помните, в детстве: первый снег, который выпадал и задерживался на крышах домов, дорогах и тропинках, окутывая окрестности белым одеялом, поглощал громкие звуки,...
 
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