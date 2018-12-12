Снегурочкина резиденция на Бас-острове

Помните, в детстве: первый снег, который выпадал и задерживался на крышах домов, дорогах и тропинках, окутывая окрестности белым одеялом, поглощал громкие звуки, придавал знакомым предметам таинственности и заставлял каждого поверить в сказку. Казалось, пойди по цепочке неизвестных следов в парк или лес — и попадешь в волшебные места, где царит Дед Мороз, или его внучка Снегурочка с руки кормит красногрудых снегирей … В такие сказочные места намереваются превратить знаменитый Бас-остров в Воробьевых горах неравнодушные взрослые для городокской детворы. По предложению райисполкома там возбуждено обустройство резиденции Снегурочки.

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