Названа улица в Волгограде

Есть в городе на Волге одна улица, название которой появилось тогда, когда советские люди стали отстраивать Сталинград. На первом возведенном доме повесили табличку с названием «Улица Алексея Ващенко». Жители улицы знали имя солдата, отдавшего жизнь ради будущего. Но не многие знали, кто он, этот солдат, откуда родом, какой подвиг совершил? Имя Алексея Ващенко значится в Книге народной славы Долгопольского сельсовета, откуда он родом.

Родился Алексей Егорович 29 октября 1921 г. в д. Оскато. Накануне войны служил в войсках НКВД в Чите. Попал на фронт Алексей только летом 1942 г., когда дивизию перебросили под Сталинград. Ее полки вступили в бой с гитлеровцами непосредственно в городе и в упорных боях, опираясь на поддержку отрядов рабочих Сталинграда, сдерживали фашистов. Сначала парень был бойцом 272 полка, потом — 10-й дивизии. 4 сентября он личным примером храбрости вел за собой бойцов. День 5 сентября 1942 года был последним днем ​​жизни Алексея Ващенко. До сих пор два полка 10-й дивизии войск НКВД заняли новый рубеж. Алексей стойко держал оборону. В короткие минуты затишья его мысли невольно возвращались к родным местам, к родителям. И в этот раз парень задумался о матери …

«Приготовиться к атаке», — пронеслось от окопа к окопу команда. Ващенко проверил оружие, поправил каску, ожидая следующего приказа. Вот вверх взлетела ракета, и рота бойцов рванулась вперед. Воины бежали, и, казалось, нет такой силы, которая остановит их. Неожиданно на цепь роты обрушился огонь замаскированного вражеского пулемета. Упали те, кто бежал впереди, а остальные залегли. Лежал на земле и Алексей. Справа и слева он видел бойцов, командира, старшего лейтенанта Ступина, бойца Сидорова. Сидоров был ранен и лежал на открытом месте. Он собрался переползти к товарищу, но вражеская очередь из пулемета перерезала бойца.

Ненависть наполнила сердце Алексея Ващенко. Солдат понимал, что нужно действовать немедленно ради своих же товарищей. «Ура! За Родину! », — громким голосом крикнул он и бросился вперед. Это мгновение привело к замешательству фашистского пулеметчика. А Алексею этих минут было достаточно, чтобы перебежать несколько метров и бросить в дзот гранату. Ее взрыв слился с очередью пулемета, который заставил бойца опуститься на колени — он был ранен. Пулемет врага бил только по нему. Собрав последние силы, Алексей бросился вперед. Он преодолел несколько метров и закрыл своим телом амбразуру дзота.

Уже через час о героическом поступке бойца знали все, кто сражался в Сталинграде. За мужество и героизм Родина наградила Алексея Ващенко орденом Ленина посмертно.





Не вернулся с войны и отец Алексея — Егор Тимофеевич. Он воевал в партизанском отряде, но однажды попал во вражескую засаду. Егор Ващенко погиб, не сказав фашистам ни слова. Отец и сын отдали свои жизни за свободу и независимость Отечества. Их имена навечно живут и будут жить в памяти народа.

Людмила Лобанова, библиотекарь Долгопольской сельской библиотеки.