Вигилийный вечер накануне Рождества, прошел в Генеральном консульстве Республики Польша в Бресте

Читали литургию, пели, делились Оплаткем. Супруга Генерального консула раздавала пряники, собственноручно испеченные и раскрашенные.



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Opłatek- это пресный хлеб, символизирующий у христиан Тело Христово. В православии Тело Христово символизирует просфора.



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Спаситель завещал ученикам, преломив хлеб на Тайной вечере: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое» (Мф. 26. 26).

Обычай переламывать оплатек с близкими является важнейшим моментом вигилии в Польше . Делятся оплатком после прочтения Евангелия о Рождестве Христовом, взаимных праздничных пожеланий и прощения обид. Происходит это в знак взаимной жертвы и готовности делиться последним. Традиция преломления хлеба восходит к Тайной вечере Иисуса с учениками.



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Само деление оплатком укоренилось в Европе примерно в VI веке. Латинское слово, от которого пошло название оплатка – oblatum, означает жертву. Оплатек занимает центральное место на вигилийном столе, вокруг него расставляются остальные блюда.



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Преломление оплатка традиционно начинал хозяин дома.



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Вигилия Рождества Христова (Wigilia Bożego Narodzenia) – это служба в храме. Литургическая вигилия, предваряющая Пасху и Рождество, у православных литургическая вигилия называется Всенощным бдением, а само навечерие перед Рождеством, соответствуещее вигилийному вечеру с ужином, православным более знакомо под названием Сочельник.