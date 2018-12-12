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Вигилийный вечер накануне Рождества, прошел в Генеральном консульстве Республики Польша в Бресте

13.12.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Читали литургию, пели, делились Оплаткем. Супруга Генерального консула раздавала пряники, собственноручно испеченные и раскрашенные.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61525.php

Вигилийный вечер накануне Рождества, прошел в Генеральном консульстве Республики Польша в Бресте

Opłatek- это пресный хлеб, символизирующий у христиан Тело Христово. В православии Тело Христово символизирует просфора.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61525.php

Вигилийный вечер накануне Рождества, прошел в Генеральном консульстве Республики Польша в Бресте

Спаситель завещал ученикам, преломив хлеб на Тайной вечере: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое» (Мф. 26. 26).

Обычай переламывать оплатек с близкими является важнейшим моментом вигилии в Польше. Делятся оплатком после прочтения Евангелия о Рождестве Христовом, взаимных праздничных пожеланий и прощения обид. Происходит это в знак взаимной жертвы и готовности делиться последним. Традиция преломления хлеба восходит к Тайной вечере Иисуса с учениками.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61525.php

Вигилийный вечер накануне Рождества, прошел в Генеральном консульстве Республики Польша в Бресте

Само деление оплатком укоренилось в Европе примерно в VI веке. Латинское слово, от которого пошло название оплатка – oblatum, означает жертву. Оплатек занимает центральное место на вигилийном столе, вокруг него расставляются остальные блюда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61525.php

Вигилийный вечер накануне Рождества, прошел в Генеральном консульстве Республики Польша в Бресте

Преломление оплатка традиционно начинал хозяин дома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61525.php

Вигилийный вечер накануне Рождества, прошел в Генеральном консульстве Республики Польша в Бресте

Вигилия Рождества Христова (Wigilia Bożego Narodzenia) – это служба в храме. Литургическая вигилия, предваряющая Пасху и Рождество, у православных литургическая вигилия называется Всенощным бдением, а само навечерие перед Рождеством, соответствуещее вигилийному вечеру с ужином, православным более знакомо под названием Сочельник.

 
 
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Читали литургию, пели, делились Оплаткем. Супруга Генерального консула раздавала пряники, собственноручно испеченные и раскрашенные. Opłatek- это пресный хлеб,...
 
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