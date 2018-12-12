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Вигилийный вечер накануне Рождества, прошел в Генеральном консульстве Республики Польша в Бресте
13.12.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Читали литургию, пели, делились Оплаткем. Супруга Генерального консула раздавала пряники, собственноручно испеченные и раскрашенные.
Opłatek- это пресный хлеб, символизирующий у христиан Тело Христово. В православии Тело Христово символизирует просфора.
Спаситель завещал ученикам, преломив хлеб на Тайной вечере: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое» (Мф. 26. 26).
Обычай переламывать оплатек с близкими является важнейшим моментом вигилии в
Само деление оплатком укоренилось в Европе примерно в VI веке. Латинское слово, от которого пошло название оплатка – oblatum, означает жертву. Оплатек занимает центральное место на вигилийном столе, вокруг него расставляются остальные блюда.
Преломление оплатка традиционно начинал хозяин дома.
Вигилия Рождества Христова (Wigilia Bożego Narodzenia) – это служба в храме. Литургическая вигилия, предваряющая Пасху и Рождество, у православных литургическая вигилия называется Всенощным бдением, а само навечерие перед Рождеством, соответствуещее вигилийному вечеру с ужином, православным более знакомо под названием Сочельник.
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Читали литургию, пели, делились Оплаткем. Супруга Генерального консула раздавала пряники, собственноручно испеченные и раскрашенные. Opłatek- это пресный хлеб,...
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