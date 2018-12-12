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«Алло, милиция?..» Руководство Дрибинского РОВД проведет «прямые линии»
13.12.2018 — Разное | Савецкая вёска
17 декабря 2018 года с 11.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» по вопросам правоохранительной тематики будет проводить Малига Сергей Николаевич, временно исполняющий обязанности по должности начальника отдела внутренних дел Дрибинского райисполкома.
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17 декабря 2018 года с 11.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» по вопросам правоохранительной тематики будет проводить Малига Сергей Николаевич, временно исполняющий...
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