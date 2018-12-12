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Гомельчанин незаконно делал холодное оружие

13.12.2018 11:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Гомельчанин незаконно делал холодное оружие
УВД Гомельского облисполкома

Сотрудники уголовного розыска второго отделения милиции Железнодорожного РОВД еще в сентябре при осмотре жилья 54-летнего гомельчанина выявили, что он занимается изготовлением самодельных ножей.

На балконе квартиры мужчины были обнаружены пять ножей. Также оперативники нашли заготовку ножа и металлическую пластину для лезвий, пишет БЕЛТА.

Мужчина пояснил, что изготовление ножей является его хобби. Он делает их себе и на подарки родственникам. Не продает.

После того как специалисты провели необходимые экспертизы, было установлено, что два из пяти изъятых ножей являются холодным оружием.

В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело.

 

 
 
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В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело.
 
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