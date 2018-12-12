Гомельчанин незаконно делал холодное оружие

Сотрудники уголовного розыска второго отделения милиции Железнодорожного РОВД еще в сентябре при осмотре жилья 54-летнего гомельчанина выявили, что он занимается изготовлением самодельных ножей.

На балконе квартиры мужчины были обнаружены пять ножей. Также оперативники нашли заготовку ножа и металлическую пластину для лезвий, пишет БЕЛТА .

Мужчина пояснил, что изготовление ножей является его хобби. Он делает их себе и на подарки родственникам. Не продает.

После того как специалисты провели необходимые экспертизы, было установлено, что два из пяти изъятых ножей являются холодным оружием.

В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело.