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Гомельчанин незаконно делал холодное оружие
13.12.2018 11:20 — Разное | Аргументы и факты
Сотрудники уголовного розыска второго отделения милиции Железнодорожного РОВД еще в сентябре при осмотре жилья 54-летнего гомельчанина выявили, что он занимается изготовлением самодельных ножей.
На балконе квартиры мужчины были обнаружены пять ножей. Также оперативники нашли заготовку ножа и металлическую пластину для лезвий, пишет
Мужчина пояснил, что изготовление ножей является его хобби. Он делает их себе и на подарки родственникам. Не продает.
После того как специалисты провели необходимые экспертизы, было установлено, что два из пяти изъятых ножей являются холодным оружием.
В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело.
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В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело.
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