БРСМ дает старт областным этапам конкурса «100 идей для Беларуси»





Белорусский республиканский союз молодежи дает старт областным турам республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО «БРСМ» Олег Дикун.

– Завершились районные и зональные этапы конкурса «100 идей для Беларуси». Они проходили во всех регионах страны с ноября текущего года. В общей сложности состоялись 83 презентации авторских проектов как в формате выставок, так и экспертных слушаний. В этом году прошло рекордное количество зональных этапов конкурса — 65. Они объединяли одновременно по нескольку районов и проходили более масштабно, предоставляя авторам проектов возможность дополнительного общения друг с другом, обмена опытом, — рассказал Олег Дикун.

По его словам, первым областной этап конкурса «100 идей для Беларуси» примет Могилевская область.

– Торжественная церемония открытия Могилевского областного этапа состоится сегодня в государственном учреждении культуры «Исторический музей г.Кричева». 14 декабря эстафету конкурса принимают Брестская и Витебская области. В Бресте молодежные авторские проекты презентуют в Брестском научно-технологическом парке, а в Витебске инноваторов примет Витебский государственный медицинский университет. 28 декабря проведение Минского городского этапа молодежного проекта запланировано в столице на базе Городского технопарка. В январе областные презентации конкурса состоятся в Гомельской, Гродненской и Минской областях. Финальный этап восьмого сезона популярного молодежного проекта, который дал путевку в жизнь многим молодым талантливым ребятам, пройдет в феврале 2019 года, — отметил второй секретарь ЦК БРСМ. — отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Олег Дикун добавил, что с каждым годом уровень проектов, представленных на суд экспертов, повышается.

— Среди наиболее ярких можно выделить авторский проект из Брестской области — «Разработка программной системы управления роботом по одеванию топперов». Это проект по автоматизации производственных процессов с помощью робототехники, что является новым направлением для Беларуси и имеет большие перспективы. Социально важный авторский проект из Гродненской области — «Теплые книги». Это тактильные книги для слабовидящих детей с использованием текстильного материала. Среди авторских проектов Гомельской области хочется отметить. Самоходный зерноуборочный комбайн GS4118K, работающий на компримированном природном газе». Научно-техническая новизна разработки — в применении инновационных решений компоновки и размещения газомоторного оборудования на раме молотилки зерноуборочного комбайна, обеспечивающее его работу без дозаправки в течение рабочего дня. К слову, этот проект в ноябре был презентован на российско-белорусском молодежном бизнес-инкубаторе в Москве. И многие другие проекты, — подчеркнул он.

По итогам областных этапов будут отобраны лучшие инновационные идеи в различных сферах деятельности, готовые для дальнейшей практической реализации. Отобранные проекты будут представлять области в финале республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».