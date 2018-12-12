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БРСМ дает старт областным этапам конкурса «100 идей для Беларуси»

13.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Белорусский республиканский союз молодежи дает старт областным турам республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО «БРСМ» Олег Дикун.
 
– Завершились районные и зональные этапы конкурса «100 идей для Беларуси». Они проходили во всех регионах страны с ноября текущего года. В общей сложности состоялись 83 презентации авторских проектов как в формате выставок, так и экспертных слушаний. В этом году прошло рекордное количество зональных этапов конкурса — 65. Они объединяли одновременно по нескольку районов и проходили более масштабно, предоставляя авторам проектов возможность дополнительного общения друг с другом, обмена опытом, — рассказал Олег Дикун.
 
По его словам, первым областной этап конкурса «100 идей для Беларуси» примет Могилевская область. 
 
– Торжественная церемония открытия Могилевского областного этапа состоится сегодня в государственном учреждении культуры «Исторический музей г.Кричева». 14 декабря эстафету конкурса принимают Брестская и Витебская области. В Бресте молодежные авторские проекты презентуют в Брестском научно-технологическом парке, а в Витебске инноваторов примет Витебский государственный медицинский университет. 28 декабря проведение Минского городского этапа молодежного проекта запланировано в столице на базе Городского технопарка. В январе областные презентации конкурса состоятся в Гомельской, Гродненской и Минской областях. Финальный этап восьмого сезона популярного молодежного проекта, который дал путевку в жизнь многим молодым талантливым ребятам, пройдет в феврале 2019 года, — отметил второй секретарь ЦК БРСМ.
 
Олег Дикун добавил, что с каждым годом уровень проектов, представленных на суд экспертов, повышается. 
 
— Среди наиболее ярких можно выделить авторский проект из Брестской области — «Разработка программной системы управления роботом по одеванию топперов». Это проект по автоматизации производственных процессов с помощью робототехники, что является новым направлением для Беларуси и имеет большие перспективы. Социально важный авторский проект из Гродненской области — «Теплые книги». Это тактильные книги для слабовидящих детей с использованием текстильного материала. Среди авторских проектов Гомельской области хочется отметить.  Самоходный зерноуборочный комбайн GS4118K, работающий на компримированном природном газе». Научно-техническая новизна разработки — в применении инновационных решений компоновки и размещения газомоторного оборудования на раме молотилки зерноуборочного комбайна, обеспечивающее его работу без дозаправки в течение рабочего дня. К слову, этот проект в ноябре был презентован на российско-белорусском молодежном бизнес-инкубаторе в Москве. И многие другие проекты, — подчеркнул он.
 
По итогам областных этапов будут отобраны лучшие инновационные идеи в различных сферах деятельности, готовые для дальнейшей практической реализации. Отобранные проекты будут представлять области в финале республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи дает старт областным турам республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», сообщил...
 
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