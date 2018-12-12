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Мингорисполком отменил концерт группы IC3PEAK прямо в день мероприятия
Стало известно, что
Как отметили в
Напомним, что в Беларуси, а в последнее время и в России пошла волна срывов концертов рэп- и не только исполнителей — в струю попали и IC3PEAK. За последние недели силовики сорвали несколько выступлений электронного дуэта — якобы в их текстах
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8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY»
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Сегодня стало известно, что концерт московских электронщиков IC3PEAK, который должен был пройти сегодня в клубе «Брюгге», не состоится. Об этом TUT.BY рассказали в клубе.
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