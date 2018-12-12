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Мингорисполком отменил концерт группы IC3PEAK прямо в день мероприятия

13.12.2018 14:06 — Разное | Tut.by  
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Стало известно, что концерт московских электронщиков IC3PEAK, который должен был пройти сегодня в клубе «Брюгге», не состоится. Об этом TUT.BY рассказали в клубе.


Как отметили в клубе, формально причиной отмены концерта Мингорисполкомом стало несоответствие количества проданных билетов с заявленными. Так, вместо 150 квитков их разлетелось 450.

Напомним, что в Беларуси, а в последнее время и в России пошла волна срывов концертов рэп- и не только исполнителей — в струю попали и IC3PEAK. За последние недели силовики сорвали несколько выступлений электронного дуэта — якобы в их текстах можно высмотреть «суицидальную направленность».

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8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король», которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня стало известно, что концерт московских электронщиков IC3PEAK, который должен был пройти сегодня в клубе «Брюгге», не состоится. Об этом TUT.BY рассказали в клубе.
 
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