Главный архитектор Бреста: «Строительство АКБ завода – еще не повод ничего не делать»

Концепция устойчивого развития Бреста «Симбио-Сити 2050» разрабатывается без учета экологической нагрузки, которая теоретически появится, когда планируют запустить аккумуляторный завод «Айпауэр».



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Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам зелёного градостроительства за 2018 год, рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома Николай Власюк.

«Строительство аккумуляторного завода – это не повод ничего не делать. Прошло то время, когда планы городского развития диктовались сверху. И сегодня, конечно же, любое строительство проходит общественные обсуждения и должно согласовываться с населением, - прокомментировал главный архитектор Бреста. – Поэтому и возник этот вопрос – надо более тщательно и подробно советоваться с местными жителями, горожанами, которые непосредственно здесь живут. Несмотря на то, что есть государственные программы по привлечению спонсорских средств и инвесторов, улучшению экономической ситуации, есть еще мнение местных жителей. Конечно, оно должно стоять в приоритете. Поэтому вопрос по аккумуляторному заводу окончательно не решен, но мы все-таки работаем по своему направлению».

На вопрос, рассматривается ли разработчиками концепции вероятность, если завод все-таки будет построен, сокращение влияния его выбросов на экологическую ситуацию в городе, Николай Власюк ответил отрицательно.

«Концепция – это рамочная стратегия, а не конкретный завод, его название или санитарно-защитная зона. Это стратегия развития города. Поэтому про конкретный случай здесь речи не идет».

Зелёный портал ранее уже рассказывал про концепцию «Симбио-Сити». Это шведская модель развития города, основанная на принципах взаимодействия шести систем: климата, транспорта, архитектуры и ландшафта, управления отходами, водоснабжения и водоотведения.

По словам представителя местных властей, Брест в следующем году вплотную подойдет к реализации трёх основных направлений: модернизации водоочистные сооружения, открытию новый парк, в котором уже посажено 150 саженцев, и запуску интеллектуальной транспортной системы, которая оптимизирует дорожное движение.

Что касается ситуации с заводом АКБ, то в конце нынешней недели Минприроды должно подготовить повторную экологическую экспертизу производства.

Не дожидаясь ее получения, местная инициативная группа решила инициировать проведение регионального референдума о запрете строительства завода. Ранее референдумов местного уровня в стране не проводилось.