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Белорусский нефтебитумный завод не допустили к приватизации украинского «Центрэнерго»

13.12.2018 16:30 — Разное | Ежедневник  
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Белорусский нефтебитумный завод не допустили к приватизации украинского «Центрэнерго»

фото: for-ua.com

Как пояснил глава Фонда госимущества Украины, поданная червенским предприятием документация не соответствует требованиям законодательства.

Конкурс по продаже госпакета акций украинской энергогенерирующей компании ПАО «Центрэнерго» в размере 78% 13 декабря не состоится, сообщает TUT.BY  со ссылкой на сообщение главя Фонда госимущества (ФГИ) Виталия Трубарова.

Об участии в приватизации Центрэнерго» в октябре объявили 5 компаний. Помимо белорусского предприятия, отклонена заявка на конкурс ООО „Укрдонинвест“.

По информации, предоставленной правоохранительными органами Украины, конечным бенефициарным владельцем одного из претендентов является лицо, которое также является основателем и контролером компаний, зарегистрированных на территории России, о чем участник не сообщил в конкурсной документации.

В сентябре правительство Украины предложило установить стартовую цену продажи 78,3% акций «Центрэнерго» в 5,99 млрд гривен (220 млн долларов).

 «Центрэнерго» — это одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Суммарная проектная мощность станций составляет 7690 МВт, что равняется около 15% от общей мощности электростанций Украины.

Нефтебитумный завод был создан на базе коммунального предприятия «Веска-Эмульбит» в результате продажи на конкурсе. В 2012 году предприятие в Червенском районе выкупил новополоцкий нефтетрейдер «Интерсервис», который принадлежал Александру Шакутину и Николаю Воробью, за сумму около 4,5 млн долларов. С недавних пор «Интерсервис» полностью контролирует Воробей.

Нефтебитумный завод — один из крупнейших в стране производителей дорожного битума. По итогам 9 месяцев, входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Минской области. Компания также ведущий поставщик битума в Украину.

Нефтебитумный завод был одним из крупнейших получателей российских нефтепродуктов, из-за которых между Минском и Москвой возник спор.

Выпускник Киевского национального университета Николай Воробей также владеет Абсолютбанком и туристическим комплексом «Красный Бор».
 

 
 
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Как пояснил глава Фонда госимущества Украины, поданная червенским предприятием документация не соответствует требованиям законодательства.
 
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