Новогодние подарки. У минских предприятий просят повысить зарплату в декабре

Администрация Московского района Минска разослала по предприятиям письмо с просьбой, если это возможно, увеличить зарплату в декабре. Такой новогодний подарок беларусы получат из-за того, что нужно выйти на прогнозные показатели, пишет TUT.by.

В письме эта просьба формулируется так: «просим рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы и осуществления стимулирующих выплат работникам организации в декабре 2018 года». В администраци района объяснили, что такие сообщения получили только предприятия коммунальной формы собственности с долгей государства выше 50%. Первый замглавы администрации Московского района Татьяна Колядко сказала: «Естественно, им доведены задания для выполнения этих параметров [роста зарплаты]. В рамках выполнения решения города это и выполняется, никакие другие параметры никто не предусматривает. <...> Это идет в соответствии с утвержденным бизнес-планом, в соответствии с объемом, выручкой, а также в соответствии с соотношением роста производительности труда [к росту зарплаты]».

По её словам, всего такие письма разослали восьми предприятиям, и большинство из них − это бюджетные организации, которые могут поднять зарплаты с помощью внебюджетных средств. В октябре средняя зарплата в Московском районе составила 1310 рублей при задании в 1295. А в декабре нужно выйти уже на 1500 рублей. Как сказала Колядо, «темп роста производительности труда по промышленным предприятиям в январе−октябре этого года составил 21,3% к аналогичному периоду прошлого года, а рост заработной платы − на уровне 18%».

Всего в Минске по итогам года хотят добиться средней зарплаты в районе 1350 рублей. Председатель комитета по труду Мингорисполкома Жанна Романович говорила , что за январь−сентябрь этого года номинальная начисленная зарплата составила 1295 рублей, когда как задание − 1381 рубль.