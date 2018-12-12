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О чём Дмитрий Медведев рассказывал в соцсетях во время посещения Бреста
13.12.2018 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Оказывается Дмитрий Медведев (ну, может не сам лично, а его помощники) активно постил информацию о посещении Бреста в соцсети, в частности -
Вот что там было:
И ещё одно видео - о вариантах интеграции с Беларусью:
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Оказывается Дмитрий Медведев (ну, может не сам лично, а его помощники) активно постил информацию о посещении Бреста в соцсети, в частности - Вконтакте. Вот что там...
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