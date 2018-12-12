О чём Дмитрий Медведев рассказывал в соцсетях во время посещения Бреста

Оказывается Дмитрий Медведев (ну, может не сам лично, а его помощники) активно постил информацию о посещении Бреста в соцсети, в частности - Вконтакте .



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61540.php

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Вот что там было:



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61540.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61540.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61540.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61540.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61540.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61540.php

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И ещё одно видео - о вариантах интеграции с Беларусью: