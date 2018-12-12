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Вышел на холод в летней обуви и обморозил ноги
Житель Могилёва по имени Александр не хочет показывать своё лицо. Оно обморожено. Правда, в меньшей степени, чем ноги.
Особо впечатлительным лучше, конечно, не смотреть.
Александр:
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Житель Могилёва по имени Александр не хочет показывать своё лицо. Оно обморожено. Правда, в меньшей степени, чем ноги. Особо впечатлительным лучше, конечно, не...
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