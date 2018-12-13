Зимняя сказка: БАТЭ продолжает выступление на евроарене





Белорусский чемпион преодолел греческий барьер, выиграв в Салониках у ПАОКа. И вместе с лидером своей группы «Челси» продолжит борьбу за второй клубный трофей Европы.

Заявку на попадание в очередной раунд Лиги Европы со второго места БАТЭ сделал в первом тайме. За 45 минут борисовчане сумели провести в ворота хозяев сразу три мяча. Первый гол в ворота греков грудью протолкнул на 18-й минуте Скавы – 1:0. На 42-й минуте пенальти за снос Стасевича реализовал Сигневич – 2:0. А уже в добавленное время к первому тайму отличился в контратаке опять Сигневич – 3:0.

Однако спокойно довести матч до победы БАТЭ не удалось. Сначала Прийович в сутолоке возле ворот Шербицкого протолкнул мяч в ворота белорусского кипера – 3:1. А через две минуты (на 61-й минуте) не выдержали нервы у Сигневича и за толчок в лицо соперника нападающий борисовчан был удален.

ПАОк после этого прижал БАТЭ к воротам. Ситуацию усугубило, что в параллельно проходившем матче венгерский МОЛ-Види сенсационно повел в матче с «Челси» - 2:1.

«Челси « в итоге на 75-й минуте отыгрался – 2:2. А БАТЭ дотерпел и вместе с англичанами продолжит выступление в Лиге Европы.