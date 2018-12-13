|
Батэ разгромил ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы
Новости Беларуси. БАТЭ провел очередной поединок в рамках групповой стадии Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Желто-синие» в гостях сражались с ПАОКом и добились важной победы.
Уже в первом тайме чемпион Беларуси отгрузил три мяча в ворота хозяев. Но второй тайм стал еще эмоциональнее. Сперва греки отыграли один мяч, а затем заработали для Сигневича красную карточку. Но БАТЭ смог выстоять и победить.
Таким образом, команда набирает 9 очков и занимает второе место в группе. БАТЭ выходит в 1/16 финала турнира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. БАТЭ провел очередной поединок в рамках групповой стадии Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Желто-синие» в гостях сражались с ПАОКом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)