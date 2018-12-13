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Волковысское дерби: «Цементник» принимает «Беллакт»

14.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Волковысское дерби: «Цементник» принимает «Беллакт»

В ближайшие выходные пройдет очередной, четвертый тур чемпионата Гродненской области по мини-футболу.

16 декабря в стенах спортзала Росской средней школы состоится дерби, которого с нетерпением ожидают болельщики футбола, между «Цементником» из гп. Красносельский и «Беллакт» из Волковыска. Начало матча в 15 часов. Нашим сайтом будет организована прямая видеотрансляция с матча в группе цемзаводчан в соцсети  Вконтакте.

И немного из истории противостояния команд: 19 февраля 2017 г. в первом матче чемпионата Гродненщины по мини-футболу в борьбе за 5-8 места в Росси победили красносельчане 11:5. 25 февраля 2017 г. в ответном матче в Волковыске беллактовцы взяли реванш 9:8. 10 декабря 2017 г. в матче IV тура чемпионата цементники были сильней 15:8. 28 января 2018. в ответном матче IХ тура в Волковыске была зафиксирована боевая ничья 5:5.

Остальные матчи тура: в субботу «Островец» привет «Медведей», «Ошмяны» - «Лиданефтепродукт», «Новогрудок» - «ПК им. В.И. Кремко», а воскресенье «Мосты» встретятся дома с «Форсажем».

 

 

 

Derby day или очередной подарок любителям волковысского футбола

 

 

 

Дерби день, или никто не хотел уступать

 

 

 

Волковысское дерби: «Беллакт» и «Цементник» сыграют в утешительном раунде

 

 

 

 

 
 
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В ближайшие выходные пройдет очередной, четвертый тур чемпионата Гродненской области по мини-футболу. 16 декабря в стенах спортзала...
 
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