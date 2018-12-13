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По толстому льду. Спасатели проверили горецких рыбаков
14.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Крепнет лед — и вот на озерах и реках появляются любители зимней рыбалки.
Вчера по горецким водоемам провели специальный рейд. О правилах безопасности рыбакам напомнили начальник
Подробный репортаж с рейда читайте в завтрашнем номере
Фото Валерии Дроздовской
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Крепнет лед — и вот на озерах и реках появляются любители зимней рыбалки. Вчера по горецким водоемам провели специальный рейд. О правилах безопасности рыбакам...
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