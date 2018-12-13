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2 уголовных дела по преступлениям должностных лиц государственных предприятий Сморгонского района рассмотрели на заседание районной комиссии по противодействию коррупции

14.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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11 декабря в исполнительном комитете при участии заместителя прокурора Сморгонского района Сергея Ковальчука и следователя по особо важным делам Сморгонского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Владимира Гудцова прошло плановое заседание районной комиссии по противодействию коррупции.

2 уголовных дела по преступлениям должностных лиц государственных предприятий Сморгонского района рассмотрели на заседание районной комиссии по противодействию коррупции
Во время заседания, которое провел заместитель председателя Сморгонского райисполкома, председатель комиссии Геннадий Бычко, были рассмотрены обстоятельства двух уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица государственных предприятий нашего района.

Так, Сморгонским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь окончено расследование по уголовному делу в отношении директора одного из районных предприятий гражданина Н. В ходе следствия установлено, что гражданин Н. в феврале 2016 г., январе и июне 2018 г. при управлении служебным автомобилем совершил административные правонарушения (превышение скорости). Это зафиксировали работающие в автоматическом режиме специальные технические средства. После этого гражданин Н. из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, вопреки интересам службы, нарушая требования законности, давал незаконные указания подчиненным работникам, чтобы те вносили в являющиеся официальными документами запроса отдела по обеспечению деятельности единой системы фотофиксации свои анкетные данные. Впоследствии это повлекло к незаконному привлечению к административной ответственности подчиненных ему работников.

Во втором случае, произошедшем в одном из сельскохозяйственных предприятий Сморгонского района, фигурирует личность руководителя П., который с целью создания видимости благоприятной обстановки на его производственном участке и непривлечения к административной ответственности за падеж скота, с августа 2014 по июнь 2016 годов совершил сокрытие падежа пяти лошадей. Гражданин П. предоставил в бухгалтерию предприятия ложные сведения об этом, в результате чего в отчеты о движении продукции и материалов в этот период были внесены ложные сведения, что повлекло за собой отражение ложных сведений за эти же отчетные периоды в отчете государственной статистической отчетности.

Гражданин П., зная о том, что гражданин В. с 2009 года не работает в организации, передавал в бухгалтерию предприятия сведения о том, что В. якобы совместно с другими работниками с октября 2014 г. по май 2017 г. выполнял работы на предприятии. Используя свои служебные полномочия, гражданин П. ежемесячно получал зарплату работника В. от его имени. Он же, продолжая реализовывать свой преступный умысел, собственноручно от имени В. написал заявление от 1 января 2016 года и от 1 января 2017 года на предоставление трудового отпуска за 2015 и 2016 годы и получил в кассе организации денежные средства.

Завершающим аккордом заседания районной комиссии по противодействию коррупции стали выборы заместителя председателя комиссии. На эту должность назначена управляющая делами Сморгонского райисполкома, начальник управления делами Ирина Маркевич.

Сергей ЮРЕВИЧ. 

 
 
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11 декабря в исполнительном комитете при участии заместителя прокурора Сморгонского района Сергея Ковальчука и следователя по особо важным делам Сморгонского...
 
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