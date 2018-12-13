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Рита Дакота выпустила клип-исповедь «Цунами» о непростых отношениях с отцом
Рита Дакота презентовала клип-исповедь «Цунами», в котором поведала миру о своих непростых отношениях с отцом.
Автобиографическое видео без прикрас иллюстрирует сложное детство певицы: зависимости папы и жесткость с его стороны по отношению к матери.
Девушка не скрывает: старые переживания даже до сих пор приносят ей невыносимую боль. А душераздирающий сингл – главная работа в копилке.
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Рита Дакота презентовала клип-исповедь «Цунами», в котором поведала миру о своих непростых отношениях с отцом. Автобиографическое видео без прикрас иллюстрирует...
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