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До минус 11°С ожидается в Беларуси на выходных

14.12.2018 13:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На выходных – 15 и 16 декабря –  в Беларуси установится морозная погода.

По информации Белгидромета, в субботу – 15 декабря – местами прогнозируется небольшой снег. Температура воздуха составит от 0 до минус 6 градусов. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Гололёд и гололедица. Узнаём разницу, чтобы не попасть в травмпункт (читать далее). 

В воскресенье – 16 декабря –  будет без существенных осадков. В утренние и дневные часы на западе Беларуси прогнозируется снег, возможна слабая метель. Ночью температура воздуха составит от -3°С до -9°С, в восточной части страны столбик термометра опустится до -11°С. Днем температура будет составлять от -1°С до -7°С. 
 
 
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Новости Беларуси. На выходных – 15 и 16 декабря –  в Беларуси установится морозная погода. По информации Белгидромета, в субботу – 15 декабря – местами...
 
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