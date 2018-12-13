Территориальный штаб студенческих отрядов Кобринской РО ОО «БРСМ» признан лучшим в области

Когда труд крут!

Третий трудовой семестр 2018 года подошел к концу – 30 ноября итоги работы подвел Брестский областной штаб трудовых дел. В конференц-зале Брестского областного объединения профсоюзов собрались лучшие командиры и комиссары, участники различных студенческих отрядов и ветераны студотрядовского движения.

Как отметил первый секретарь Брестского областного комитета общественного объединения «БРСМ» Юрий Сегенюк, вторичная занятость – приоритетное направление молодежной политики.

– Ребята не только учатся работать и зарабатывать, но и расширяют свой кругозор благодаря культурной программе, которую предлагают им в свободное от работы время. Проанализировав результаты работы этого трудового семестра, мы поняли, что движение студенческих отрядов, действительно, интересно нашей молодежи. В свою очередь, ребята осознали, что работа БРСМ не замыкается на мероприятиях и акциях, а помогает найти молодым людям свое призвание и место в жизни.





По результатам оценки комиссии главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Брестского облисполкома и Брестского областного штаба студенческих отрядов ОО «БРСМ» в номинации «Лучший районный штаб студенческих отрядов» победил территориальный штаб студенческих отрядов Кобринской РО ОО «БРСМ», который показал лучший результат по трудоустройству в области: 19 студотрядов общей численностью 221 человек.

– Наша награда – подтверждение тому, что движение студотрядов на Кобринщине набирает обороты и привлекает к себе инициативную и активную молодежь, – рассказывает первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Полевода. – Поэтому хочется, чтобы команда территориального штаба с каждым годом все больше росла и крепла. Ведь только совместными усилиями мы сможем достойно воспитать подрастающее поколение, передать им те моральные ценности и устои, которые помогут вырасти трудолюбивыми гражданами и настоящими патриотами своей страны.

Ксения ПАЛЬТО.

НА СНИМКЕ из архива РК ОО «БРСМ»: Марина Полевода и Юрий Сегенюк после награждения.