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«В каждом человеке — солнце». О работе классов интегрированного обучения рассказывают педагоги Михевской СШ

14.12.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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Каждый родитель желает видеть родного ребенка образованным и успешным. Даже если он в чем-то отличается от большинства своих сверстников, например, в темпах усвоения школьного материала. У таких детей специалисты нередко выявляют так называемые особенности психофизического развития. По сути это всего лишь сухой термин, который никак не отображает способностей и возможностей конкретного ребенка, его внутренний мир, но за ним часто стоит родительская боль, растерянность, непонимание. Благо, общемировая тенденция сегодня направлена на то, чтобы не выделять таких ребят в отдельную, изолированную группу, а дать им возможность развиваться вместе со всеми. Речь идет об интегрированным обучении и воспитании, которое успешно развивается и в нашей стране. Эта форма обучения позволяет усилить роль семьи в воспитании детей, включить детей с нарушениями в развитии в совместную со сверстниками деятельность, реализовать одну из основных целей специального образования — успешную адаптацию к условиям социальной среды. Количество классов интегрированного обучения и воспитания в школах растет из года в год, а значит, все меньше девчонок и мальчишек чувствуют себя в чем-то ограниченными или ущемленными.
«В каждом человеке — солнце. Только дайте ему светить». Таков девиз работы педагогического коллектива Михеевской средней школы, которая уже на протяжении шести лет является опорным учреждением в системе специального образования в нашем районе.
— Сегодня у нас функционируют 5 классов интегрированного обучения и воспитания, специальный класс, где занимаются 23 ученика. Кроме того, функционирует пункт коррекционно-педагогической помощи, который посещают 21 ребёнок, — рассказывает директор школы Владимир Михайлович Кривицкий. — Почти половина ребят, которые занимаются в классах интегрированного обучения и воспитания, к нам приезжает из райцентра, организован подвоз и из других населенных пунктов. Работа педагогов направлена на дифференцированный подход в школьном обучении. Созданы необходимые условия для занятий с детьми — так называемое образовательное пространство. Имеются отдельно оборудованные кабинеты. В этом несомненная заслуга наших учителей-дефектологов, грамотных и компетентных специалистов.
 
 
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Каждый родитель желает видеть родного ребенка образованным и успешным. Даже если он в чем-то отличается от большинства своих сверстников, например, в темпах...
 
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