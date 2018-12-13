Подведены итоги конкурса на лучшую новогоднюю игрушку

В районном центре культуры подведены итоги конкурса на самую красивую, необычную, оригинальную новогоднюю игрушку, сделанную своими руками. Стоит отметить, что на суд жюри было направлено много работ, каждая из которых отличалась необычностью. Большинство участников – это дети, проявившие немало усердия и креатива. Например, самой маленькой участнице всего 4 года.

Победителем конкурса признана игрушка Елены Щербаковой (РЦК), второе место завоевала коллективная работа сестер-школьниц из Хотимска Арины и Валерии Буяковых, третье место — творение шестилетней Дарьи Янченко из агрогородка Беседовичи. Кроме того, жюри определило поощрительный приз за самый оригинальный символ наступающего года – свинку. Его обладателем стала жительница Хотимска Галина Сотворенная.

Победители конкурса были награждены на торжественной церемонии зажжения Главной елки Хотимского района, которая состоялась в пятницу.

Соб. информ.