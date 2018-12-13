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Подведены итоги конкурса на лучшую новогоднюю игрушку
14.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
В районном центре культуры подведены итоги конкурса на самую красивую, необычную, оригинальную новогоднюю игрушку, сделанную своими руками. Стоит отметить, что на суд жюри было направлено много работ, каждая из которых отличалась необычностью. Большинство участников – это дети, проявившие немало усердия и креатива. Например, самой маленькой участнице всего 4 года.
Соб. информ.
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В районном центре культуры подведены итоги конкурса на самую красивую, необычную, оригинальную новогоднюю игрушку, сделанную своими руками. Стоит отметить, что на...
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